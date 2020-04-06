Токио, , 06:57 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса нового типа в Японии стала критической, заявил японский министр Нисимура Ясутоши, ответственный за борьбу с COVID-19 в стране, передает телеканал NHK.

По его словам, число заболевших коронавирусной инфекцией в стране продолжает расти. При этом пути распространения инфекции в столице Токио не всегда удается выяснить медработникам.

Ясутоши подчеркнул, что правительство Японии пока не решилось ввести в стране режим чрезвычайной ситуации, однако обстановка с коронавирусом в стране продолжает оставаться критической.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японская газета Yomiuri не исключила, что премьер-министр Японии Синздо Абэ может ввести режим ЧС уже 10 апреля в городах Токио и Осака. Отмечалось, что за последние сутки в стране было выявлено более 300 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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