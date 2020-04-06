Якутск, , 06:59 — REGNUM В Якутии смягчили введённый ранее сухой закон — ограничили продажу спиртных напитков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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С 6 по 30 апреля в Якутии запрещена розничная продажа алкогольной продукции с 18 часов до 14 часов по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта по 6 апреля в Якутии действовал сухой закон.

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