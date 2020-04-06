Владивосток, , 06:55 — REGNUM Многие предприниматели в Приморье принуждают своих работников на время до 30 апреля уйти в отпуска за свой счёт, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Предприниматели, которые вынуждены остановить свою деятельность, мотивируют решение об отправке работников в неоплачиваемые отпуска отсутствием средств, чтобы оплатить им вынужденный простой.

«Предлагают написать заявление на административный отпуск без содержания. На мою просьбу отправить меня в очередной отпуск, который намечен на май, встретила отказ, мол, денег нет. Понятно, что прямо не говорят, но намекают, что если кто-то не напишет заявление добровольно, то лишится работы», — рассказала сотрудница одной из компаний, осуществляющих продажу канцелярских товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья реализуют комплекс мер поддержки тех направлений бизнеса, которые более всего страдают от введения карантинных мер. В частности, отменены арендные платежи на краевое имущество.