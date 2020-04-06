Новосибирск, , 06:51 — REGNUM Родственница размещённых в новосибирском обсерваторе туристов обратилась через Instagram к губернатору Кузбасса Сергею Цивилёву с просьбой «помочь землякам вернуться в свои дома».

Она сообщила, что её семья — мама и два младших брата — 2 апреля «прибыли с полным самолётом людей из разных городов в г. Новосибирск».

«По прилёту в аэропорт, людей встретил новосибирский Роспотребнадзор и разделил людей на две группы — все, кто имеет прописку в Новосибирске, без каких-либо проблем едут к себе домой на «самоизоляцию». А все остальные люди, загружаются в микроавтобусы и автоматически лишаются права на свободу! — возмущена женщина. — Лица разных возрастов, начиная от годовалых деток и школьников, сейчас вынуждены сидеть в условиях принудительной изоляции в центре помощи семье и детям «Заря», где нет нормальных, человеческих условий проживания! Где нет должного оказания медпомощи, где нет хорошего питания, предоставления нужного количества воды, где нет нормальных кроватей, от которых не будет ломить спину! Духота, антисанитария, где вынуждены ползать детки! Помещение проветрить не возможно, так как запрещён строго выход в коридор».

Она просит власти Кузбасса помочь людям вернуться, чтобы они смогли уже дома продолжить соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, ранее одна из пассажирок рейса Бангкок — Новосибирск, которых с самолёта отвезли в пансионат «Обские зори», заявила, что «никакого карантина нет, пансионат к нему просто не готов, как и к количеству прибывших».

На что мэр города Анатолий Локоть сообщил, что «человек, прибывший, раздражён, и это понятно, он летел домой из-за границы, а тут попадает в особые условия, в карантинные».

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