Томск, , 06:49 — REGNUM Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Томской области на утро 6 апреля не зарегистрировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

В инфекционных отделениях Томска находятся 29 человек. У 21 пациента результаты тестов на коронавирус отрицательные, у восьмерых — находятся на исследовании.

Как уточнили в обладминистрации, всего в Томской области зарегистрировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Один пациент уже выздоровел, у двоих взяты контрольные тесты на наличие инфекции. Состояние заболевших медики оценивают как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области действует режим полной самоизоляции.

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