Пномпень, , 06:49 — REGNUM За последние три дня в Камбодже не было зафиксировано новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. В то же время еще три ранее зараженных пациента выздоровели, сообщает Xinhua со ссылкой на пресс-служба министерства здравоохранения страны.

«На сегодняшний день 53-летний, 46=летний и 49-летний пациенты из числа 114 пациентов с положительной реакцией на COVID-19 в Камбодже выздоровели», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 50 выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией. Еще 61 человек продолжают лечение в различных клиниках страны.