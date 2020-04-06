Грозный, , 06:42 — REGNUM Денежная сумма в размере 700 млн рублей из средств федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных фондов, будет потрачена в Чечне на закупку 69 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в рамках борьбы с COVID-19, сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «Вконтакте».

По словам Кадырова, в регионе в отношении коронавируса предпринимаются беспрецедентные меры. Глава Чечни отметил, что указанное оборудование будет предоставлено республике в рамках договоренностей между ним и министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Рамзан Кадыров заявил, что в течение трех последних дней в Чечне не было выявлено новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

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