Алеппо, Сирия, , 06:40 — REGNUM Старый город в сирийском Алеппо, разрушенный боевиками террористических формирований, будет восстановлен в течение пяти лет, сообщил 5 апреля журналистам один из реставраторов Омейядов Абдельхак Джамал.

Предполагается, что первым будет восстановлен склеп в средневековой мечети Омейядов, в котором, как считается, находится могила святого Захария — отца Иоанна Крестителя. Этот объект специалисты планируют восстановить до конца 2020 года.

Большая часть объектов Старого города внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году, однако была разрушена террористами в ходе операции по освобождению Алеппо. Основной урон был нанесен старому рынку — одному из древнейших рынков в мире, Цитадели, мечети Омейядов. Восстановлением исторической части поселения будут заниматься сирийские власти при поддержке из России и некоторых стран Ближнего Востока.

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