Веллингтон, , 06:38 — REGNUM Еще 39 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано за сутки в Новой Зеландии, заявила главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд на пресс-конференции.

Также за 5 апреля выявлено 28 предварительно подтвержденных случаев заболевания. Общее количество зафиксированных заражений коронавирусом нового типа в Новой Зеландии выросло до 1106. Она отметила, что за прошедшие сутки ни одного человека не умерло от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта власти Новой Зеландии продлили срок действия режима ЧП из-за угрозы коронавируса нового типа еще на семь дней. При этом не исключалось, что действие режима чрезвычайного положения будет продлеваться и в дальнейшем, если этого потребует ситуация.

Читайте ранее в этом сюжете: Еще 82 случая заражения коронавирусом выявили в Новой Зеландии