Ульяновск, , 06:34 — REGNUM В Ульяновской области количество предварительно подтверждённых случаев коронавируса выросло за два дня с 15 до 17. Из них 13 человек — жители посёлка Карсун. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор региона Сергей Морозов.

Глава региона констатировал, что в области «ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась».

«У 17 человек первичный анализ показал положительные пробы. Из них 13 человек — жители Карсуна. Восемь человек из этого списка госпитализированы в центральную городскую клиническую больницу под пристальное наблюдение врачей, поскольку имеют преклонный возраст, хронические заболевания».

По словам Сергея Морозова, остальные жители находятся в домашней самоизоляции под наблюдением врачей.

По данным на 5 апреля, в Ульяновской области под наблюдением врачей оставались 529 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля стало известно о том, что в двух районах Ульяновской области первичные тесты на коронавирус дали положительные результаты у двух пациентов — из посёлков Новоспасское и Карсун. В тот же день Сергей Морозов возглавил оперативный штаб в Карсунском районе, в данном муниципалитете введён особый режим движения и усилена работа контрольно-надзорных органов.

4 апреля в ходе обследования первичные тесты на коронавирус дали положительные результаты у 15 жителей.

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