Ульяновск, 6 апреля 2020, 06:34 — REGNUM В Ульяновской области количество предварительно подтверждённых случаев коронавируса выросло за два дня с 15 до 17. Из них 13 человек — жители посёлка Карсун. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор региона Сергей Морозов.
Глава региона констатировал, что в области «ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась».
По словам Сергея Морозова, остальные жители находятся в домашней самоизоляции под наблюдением врачей.
По данным на 5 апреля, в Ульяновской области под наблюдением врачей оставались 529 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля стало известно о том, что в двух районах Ульяновской области первичные тесты на коронавирус дали положительные результаты у двух пациентов — из посёлков Новоспасское и Карсун. В тот же день Сергей Морозов возглавил оперативный штаб в Карсунском районе, в данном муниципалитете введён особый режим движения и усилена работа контрольно-надзорных органов.
4 апреля в ходе обследования первичные тесты на коронавирус дали положительные результаты у 15 жителей.
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