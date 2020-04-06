Томск, , 06:34 — REGNUM Прилетающие пассажиры авиарейсов Москва — Томск с 6 апреля обязаны быть на самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Самоизолироваться по месту жительства люди обязаны на 14 дней. А прилетающих в Томск жителей других регионов РФ на этот же срок поместят в обсерватор.

Вручать соответствующие постановления пассажирам, прилетающим из Москвы, будут сотрудники Роспотребнадзора и полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 5 апреля в Томской области было зарегистрировано два подтверждённых случая коронавирусной инфекции.

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