Петропавловск-Камчатский, , 06:36 — REGNUM Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов провёл заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в регионе. Он сообщил, что уже в апреле медики, работающие по противодействию распространению COVID-19, начнут получать дополнительные выплаты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Уже с 7 апреля в регионе будет запущена дополнительная лаборатория для проведения тестирования на коронавирус, что позволит делать дополнительно до 300 анализов в день. В действующих и дополнительных лабораториях смогут пройти обследование на COVID-19 лица старше 65 лет из так называемой группы риска», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Камчатки Владимир Солодов едва прибыв в регион, возглавил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.