Владивосток, 6 апреля 2020, 06:31 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Приморья примут изменения в закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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Губернатор Олег Кожемяко акцентировал, что меры воздействия на нарушителей режима самоизоляции и карантина будут приняты на региональном уровне.
«Для того, чтобы ни у кого не возникало разночтений по карантину и изоляции, будут приняты соответствующие поправки в закон. Административные комиссии будут выписывать протоколы нарушителям закона», — сказал Кожемяко.
Как сообщало ИА REGNUM, на 6 апреля в Приморском крае зафиксировано восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией.