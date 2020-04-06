Владивосток, , 06:31 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Приморья примут изменения в закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Губернатор Олег Кожемяко акцентировал, что меры воздействия на нарушителей режима самоизоляции и карантина будут приняты на региональном уровне.

«Для того, чтобы ни у кого не возникало разночтений по карантину и изоляции, будут приняты соответствующие поправки в закон. Административные комиссии будут выписывать протоколы нарушителям закона», — сказал Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, на 6 апреля в Приморском крае зафиксировано восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией.