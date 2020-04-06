Новосибирск, , 06:26 — REGNUM Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило сообщил, что всё ещё закрыт для посещения из-за коронавируса.

«В связи с указом президента РФ Путина В.В. о продлении в нашей стране нерабочих санитарно-профилактических дней, во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории России, Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило закрыт для посещения», — говорится на странице зверинца в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях люди предложили поддержать зоопарк через покупку виртуальных билетов или сертификатов на кормление.