Москва, , 06:18 — REGNUM Превышение принятых в России нормативов накопления мусора в жилом секторе зафиксировали операторы отрасли, сообщил 6 апреля генеральный директор компании «Большая тройка» Артём Седов.

«В жилом секторе сейчас образуется гораздо больше мусора, чем обычно, а в офисах и на предприятиях его практически нет», — цитирует РИА Новости собеседника.

По словам Седова, тревожная ситуация вызвана тем, что население придерживается режима самоизоляции, введённого в связи с распространением коронавируса, а потому накапливает больше мусора.

При этом, подчёркивает эксперт, граждане платят не за фактический объём, а по действующим нормативам, которые такую ситуацию не учитывают.

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