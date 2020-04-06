Токио, , 06:17 — REGNUM Законодательство Японии даже при введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) не допускает установления тотального карантина, закрытия городов и транспортных линий и прекращения деятельности частных компаний, такое разъяснение дала 6 апреля газета Yomiuri, комментируя планы премьер-министра страны Синдзо Абэ по борьбе с распространением в стране COVID-19.

Введение режима ЧС в Токио и Осаке может быть объявлено уже 10 апреля.

Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что гарантирует работу общественного транспорта, магазинов продовольственных товаров и других жизненно необходимых структур, а также частных компаний. Комендантский час и пропускная систем пока не предусматриваются.

За последние сутки в Японии зарегистрировано более 300 случаев заражения новым коронавирусом, около половины (143) — в Токио. Префектура Осака идёт на втором месте. Всего в стране выявлено более 4,5 тыс. заражений. Умерли 104 человека, за минувшие сутки — 10. Более 70 пациентов находятся в реанимации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии готовятся объявить режим ЧС для Токио и Осаки