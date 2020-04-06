Новосибирск, , 06:17 — REGNUM В Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило привезли трёх молодых лесных бизонов из Якутии: одного самца и двух самок 2019 года рождения. Об этом сообщается на странице зверинца в социальной сети «ВКонтакте».

Животных в Новосибирск везли 11 дней автотранспортом. Бизонов новосибирскому зоопарку передал питомник лесных бизонов «Усть-Буотома» при содействии «Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых территорий Республики Саха (Якутия)».

«Договоренность была достигнута ещё в прошлом году, но оказалось, что привезти бизонов из Якутии в Новосибирск довольно сложно: самый быстрый путь не доступен — на авиарейсах между регионами нет подходящих самолётов, — уточнили в зверинце. — В итоге бизонов везли грузовой машиной».

Для новосибирского зоопарка бизоны — новый вид. Их разместили в большом вольере возле пони. Позже они будут переведены в другой вольер.