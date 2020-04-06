Салехард, , 06:11 — REGNUM На Ямале режим всеобщей самоизоляции для граждан продлён до 30 апреля. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Глава региона отметил, что к нему поступают сообщения в социальных сетях о нахождении на рабочих местах людей старше 60 лет.

«Я могу понять, когда речь идет о руководителях или незаменимых специалистах, например, врачах. Но когда мне пишут о пожилых водителях, уборщицах, я считаю это недопустимым», — заявил Дмитрий Артюхов.

Глава ЯНАО пообещал разобраться со случаями нарушения самоизоляции на предприятиях. И предупредил о крупных штрафах, которые понесут предприятия и работодатели, не соблюдающие ограничения в связи с карантинными мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.