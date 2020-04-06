Салехард, 6 апреля 2020, 06:11 — REGNUM На Ямале режим всеобщей самоизоляции для граждан продлён до 30 апреля. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Глава региона отметил, что к нему поступают сообщения в социальных сетях о нахождении на рабочих местах людей старше 60 лет.
Глава ЯНАО пообещал разобраться со случаями нарушения самоизоляции на предприятиях. И предупредил о крупных штрафах, которые понесут предприятия и работодатели, не соблюдающие ограничения в связи с карантинными мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.