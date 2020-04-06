Белград, , 06:00 — REGNUM Военные специалисты из России, направленные в Сербию для борьбы с COVID-19, начали работы по выполнению постеленных задач по борьбе с коронавирусной инфекцией, 6 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские специалисты провели техосмотр техники и проверку оборудования и защитных средств, а также изучили территорию, которую планируется охватить для проведения работ.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля на аэродром «Батайница» в Сербии для проведения работ по дезинфекции с помощью 11 самолетов были доставлены военные специалисты из России, в том числе медики и вирусологи.

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