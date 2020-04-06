Екатеринбург, , 05:59 — REGNUM В Свердловской области расширен перечень сфер, по которым можно оказывать бытовые услуги. Распоряжение губернатора опубликовано на областном правовом портале.

Среди них: ритуальные услуги, обслуживание ремонт автотранспорта, клининговые, ремонт сантехники, бытовой техники и электроники, такси, прачечные и химчистки, а также по лечению и содержанию животных Кроме того, разрешают работу нотариусам, охранным предприятиям, пунктам выдачи заказов, службам доставки.

Кроме того, снова разрешено работать организациям, которые осуществляют проектирование, строительство, ремонт и реконструкцию зданий и сооружений, а также осуществляют материально-техническое обеспечение этих работ.