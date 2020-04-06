Омск, , 05:58 — REGNUM Целый подъезд многоэтажного дома на Левом берегу Омска оказался на карантине. Как утверждает одна из местных жительниц, о необходимости соблюдения 14-дневного карантина им сообщили 5 апреля.

По словам омички, пришли шестеро медработников и взяли у всех анализы на коронавирус из носоглотки. Жильцов предупредили, что в их доме якобы выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией. Причём болен ребёнок, у взрослых же в этой семье вирус не подтвердился, передаёт «Новый Омск».

»За дверь нам сказали не выходить ни в магазин, никуда— в подъезде стоит камера, которая будет фиксировать передвижения за пределами квартир», — рассказывает омичка.

Она подчеркнула, что в доме нет мусоропровода, поэтому вопрос с мусором жильцам обещали решить позже.

«Постановления Роспотребнадзора о необходимости соблюдения карантина нам не давали, но взяли все наши данные, предупредили, что на нас открывают больничные листы, по истечение 14 дней они будут закрыты», — отметила жительница Омска.

Жители дома на Левобережье ждут результатов своих анализов через три дня.

Добавим, в региональном минздраве эту информации ИА REGNUM ни подтвердить, ни опровергнуть не смогли. Комментарий в ведомстве обещали дать позже.

Напомним, на утро 5 апреля в Омской области было зарегистрировано десять случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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