Хабаровск, , 06:03 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал утвердил дополненный список товаров первой необходимости в период пандемии COVID-19. В их число вошли ритуальные принадлежности, в том числе гробы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На фоне пандемии COVID-19 список товаров, относящихся к разряду первой необходимости, существенно расширен. Товары из списка должны всегда быть доступны потребителю. Ритуальные принадлежности из числа таких. В список вошли также хлопчатобумажные ткани и табачные изделия.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Фургал обратился к Сергею Собянину с просьбой «открыть небо» для вывоза жителей региона из-за границы.