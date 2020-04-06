Владивосток, , 05:57 — REGNUM На 6 апреля в Приморье зафиксировано восемь случаев заболевания коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: Коронавирус: российские реалии — все новости

Женщина, у которой подтвердился COVID-19, вернулась во Владивосток из Мексики с симптомами ОРВИ. Её госпитализировали в инфекционный госпиталь краевой клинической больницы №2. Состояние заболевшей врачи оценивают, как средней степени тяжести.

Всего в Приморском крае под медицинским наблюдением находится 41 человек, из которых пять больных с подтверждённым диагнозом «коронавирус», трое в статусе «подозрительных».

Медики наблюдают за 8208 приморцами, находящимися на самоизоляции. Всего на коронавирус было обследовано 8898 человек. В обсерваторах находится 208 человек.

«Ситуация, к сожалению, не спадает. Поэтому те меры, которые были приняты по введению карантинных режимов, вполне оправданы», — сказал на заседании оперативного штаба губернатор Олег Кожемяко.

Региональный минздрав начал развертывание дополнительных коек во Владивостоке, Уссурийске и Находке.

Как сообщало ИА REGNUM, на 6 апреля в Красноярске зарегистрировано 29 случаев коронавирусной инфекции (плюс четыре за сутки), в том числе пять человек выздоровели.