Бразилиа, , 05:54 — REGNUM 54 летальных исхода от заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Бразилии за 5 апреля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Таким образом общее количество подтвержденных смертельных случаев от нового коронавируса Бразилии достигло 486. Минздрав отмечает, что смертность от коронавирусной инфекции за сутки выросла на 12,5%.

Также на 852 увеличилось и число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за сутки. Общее количество подтвержденных случаев достигло 11 130.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Бразилии выявили 1222 случая заболевания COVID-19. Таким образом количество подтвержденных случаев достигло 10 278 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 10 тысяч