Чита, , 05:52 — REGNUM Власти Забайкальского края успокоили граждан, волновавшихся о возможном заражении пассажиров рейса «Москва-Чита», где летела женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, по итогам проверок данные всех тестов оказались отрицательные, коронавирус не выявлен.

«В том числе не подтверждается заболевание у двух родственников больной, а также медицинских работников, которые ее осматривали», — сообщили чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года Забайкальский край стал одной из первых российских территорий, где выявили заражённого коронавирусом. Это оказался гражданин Китая, прибывший в Читу с женой и ребёнком. Недолго пролечившись в отдельном боксе инфекционной городской больницы, семья благополучно излечилась.

Поэтому с середины февраля и до прошлой недели Забайкалье оставалось одной из немногих российских территорией, в которой не было выявленных случаев заражения COVID-19. Второй заболевшей оказалась авиапассажира, прибывшая в Читу рейсом из Москвы. Сейчас она находится под наблюдением в первой городской в больнице.

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