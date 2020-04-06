Новосибирск, , 05:51 — REGNUM Количество исков от банков к новосибирцам за 2019 год выросло более, чем на треть, сумма — почти на 40%. Общая сумма удовлетворенных требований превышает 28 млрд рублей, пишет «РБК Новосибирск» со ссылкой на новосибирское управление судебного департамента.

«Мировые судьи, которым подсудны споры по кредитной задолженности при цене иска, не превышающей 50 тыс. руб., рассмотрели в прошлом году 189,8 тыс. дел этой категории, — уточняет СМИ. — Рост по числу дел за год составил 38%, при этом средняя сумма требования по одному иску снизилась на 30% до 43 тыс. руб.»Всего за 2019 год районные суды и мировые судьи Новосибирской области рассмотрели 200 тыс. исков к жителям региона на общую сумму более 28 млрд рублей.