Салехард, , 05:50 — REGNUM На Ямале, вслед за посёлком Пангоды, второй населённый пункт закрыт на карантин. Об этом заявила главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко.

Врачи заподозрили новую коронавирусную инфекцию у пациентки из посёлка Ханымей Пуровского района. Женщина госпитализирована в инфекционное отделении больницы Ноябрьска с ещё тремя жителями посёлка, у которых есть признаки COVID-19.

«В посёлке Ханымей проведены все противоэпидемические мероприятия. На уровне оперативного штаба Ямала принимаем решение о введении режима карантина в Ханымее. По аналогии с ограничительными мероприятиями в Пангодах. Убеждён, что это необходимая и действенная мера. В Пангодах она уже даёт результаты», — заявил глава региона Дмитрий Артюхов.

На сайте администрации посёлка Ханымей даны разъяснения карантинного положения. А именно, жителям запрещён выезд за пределы посёлка. Исключение составляют те, кто работает за его пределами. Полицейский кордон их будет пропускать по специальным удостоверениям. В посёлке Ханымей проживает 4 тыс. человек.

Напомним, на Ямале на утро 6 апреля официально зарегистрировано 12 заболевших COVID-19. Все они жители посёлка Пангоды.