Салехард, 6 апреля 2020, 05:50 — REGNUM На Ямале, вслед за посёлком Пангоды, второй населённый пункт закрыт на карантин. Об этом заявила главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко.
Врачи заподозрили новую коронавирусную инфекцию у пациентки из посёлка Ханымей Пуровского района. Женщина госпитализирована в инфекционное отделении больницы Ноябрьска с ещё тремя жителями посёлка, у которых есть признаки COVID-19.
На сайте администрации посёлка Ханымей даны разъяснения карантинного положения. А именно, жителям запрещён выезд за пределы посёлка. Исключение составляют те, кто работает за его пределами. Полицейский кордон их будет пропускать по специальным удостоверениям. В посёлке Ханымей проживает 4 тыс. человек.
Напомним, на Ямале на утро 6 апреля официально зарегистрировано 12 заболевших COVID-19. Все они жители посёлка Пангоды.