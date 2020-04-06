Нью-Йорк, США, , 05:42 — REGNUM Более 90% авиарейсов в международных аэропортах имени Джона Кеннеди и Ла-Гуардиа в Нью-Йорке отменила авиакомпания American Airlines, сообщает 5 апреля телеканал CNBC.

Рейсы отменены в связи с критической ситуацией, вызванной распространением коронавируса. Из 250 рейсов, которые перевозчик выполнял в апреле 2019 года, сегодня будут осуществляться только десять.

Отмечается, что аналогичные ограничения устанавливают другие авиакомпании.

Ранее, напомним, президент США Дональд Трамп сообщал о возможности введения временного ограничения авиасообщения с городами, являющимися эпицентрами распространения коронавируса в США.

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