Мадрид, , 05:38 — REGNUM Число заболевших COVID-19 в Испании за сутки 5 апреля стало наименьшим за последние 12 дней, в течение которых наблюдается снижение роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Соответствующие данные публикует исследовательский центр университета Джона Хопкинга (США), сообщает ИА REGNUM.

В течение 5 апреля было выявлено 5,5 тысяч заболевших. Устойчивое снижение роста наблюдается с 1 апреля, когда было выявлено 8,2 тысячи инфицированных. 2 апреля выявлено 7,9 тысяч больных COVID-19, 3 апреля — 7,1 тысяч, 4 апреля — 7,0 тысяч человек. Пик заболеваемости пришелся на 25 марта, когда результаты тестирования зафиксировали 9,6 тысяч заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, Испания находится на втором месте по абсолютному числу заболевших на территории страны. По последним данным, их количество — 131 646 человек. Среди них 12 641 человек скончались, еще 38 080 выздоровели.