Красноярск, , 05:36 — REGNUM В восьми красноярских детских садах откроются разновозрастные дежурные группы. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в мэрии Красноярска.

Уточняется, что учреждения начнут принимать детей 8 апреля. В группы зачислят детей работников организаций, деятельность которых не приостановлена.

Справку о продолжении работы в период действия режима самоизоляции должны иметь оба родителя.

Дежурные группы сформируют на основании сведений, поданных работодателями. Причём работодатель несёт персональную ответственность за достоверность этих данных.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 29 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 29 случаев коронавирусной инфекции, в том числе пять человек выздоровели.

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