Гонконг, Китай, , 05:33 — REGNUM Китай отчитался об актуальной ситуации с коронавирусом за пределами материковой части страны, сообщает 6 апреля агентство Синьхуа.

В специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено 890 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа, включая четверых скончавшихся. В САР Макао зафиксировано всего 44 заразившихся, а на Тайване — 363 пациента с COVID-19, включая пятерых скончавшихся.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 38 — привнесенные из-з рубежа. Общее число заразившихся достигло 81 708 человек.

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