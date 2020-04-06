Иркутск, , 05:29 — REGNUM В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по заболеваемости коронавирусной инфекцией, власти Иркутской области приняли решение отправлять на 14-дневную самоизляцию не только авиапассажиров, прибывающих в регион из неблагополучных по стран, но и тех, кто прилетел в Приангарье из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

«Главный санитарный врач по Иркутской области Дмитрий Савиных подписал постановление, в соответствии с которым необходимо обеспечить самоизоляцию пассажиров, прилетающих в «Международный Аэропорт Иркутск», а также в аэропорт «АэроБратск» из Москвы и Санкт-Петербурга», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 апреля в Иркутской области 9 случаев коронавирусной инфекции.

Читайте также: В Иркутской области подтверждён девятый случай заражения коронавирусом