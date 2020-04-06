Красноярск, 6 апреля 2020, 05:28 — REGNUM На утро 6 апреля у жителей города Красноярска зарегистрировано 29 случаев коронавирусной инфекции (плюс четыре за сутки), в том числе пять человек выздоровели (плюс один за сутки). Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве Красноярского края.
Предварительный диагноз «коронавирусная инфекция» установлен у семи человек, в том числе у одного — в Норильске.
Под медицинским наблюдением на дому находятся 6599 человек. Сняты с наблюдения 5866 человек. Всего в регионе обследовано 9207 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, на утро 3 апреля в Красноярском крае было зарегистрировано 25 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции.
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