Красноярск, , 05:28 — REGNUM На утро 6 апреля у жителей города Красноярска зарегистрировано 29 случаев коронавирусной инфекции (плюс четыре за сутки), в том числе пять человек выздоровели (плюс один за сутки). Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве Красноярского края.

Предварительный диагноз «коронавирусная инфекция» установлен у семи человек, в том числе у одного — в Норильске.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 6599 человек. Сняты с наблюдения 5866 человек. Всего в регионе обследовано 9207 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 3 апреля в Красноярском крае было зарегистрировано 25 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции.

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