Петропавловск-Камчатский, , 05:22 — REGNUM Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов посетил городскую больницу Петропавловска-Камчатского и Центр СПИД. Солодов сообщил, что уже в ближайшее время лаборатории медучреждений получат современные тесты для выявления COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе по противодействию распространению коронавируса в регионе.

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«Уже в ближайшее время мы получим современные тесты для выявления COVID-19, которые позволяют делать анализ в течение часа. Сейчас на это уходит порядка 5 часов», — сказал Владимир Солодов.

Врио губернатора оценил оснащение лабораторий, отметив, что там имеется современное оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, едва прибыв на Камчатку, Владимир Солодов начал работу по противодействию распространению COVID-19.