Петропавловск-Камчатский, 6 апреля 2020, 05:22 — REGNUM Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов посетил городскую больницу Петропавловска-Камчатского и Центр СПИД. Солодов сообщил, что уже в ближайшее время лаборатории медучреждений получат современные тесты для выявления COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе по противодействию распространению коронавируса в регионе.
Читайте также: Новый глава Камчатки Солодов прибыл в регион и начал борьбу с COVID-19
«Уже в ближайшее время мы получим современные тесты для выявления COVID-19, которые позволяют делать анализ в течение часа. Сейчас на это уходит порядка 5 часов», — сказал Владимир Солодов.
Врио губернатора оценил оснащение лабораторий, отметив, что там имеется современное оборудование.
Как сообщало ИА REGNUM, едва прибыв на Камчатку, Владимир Солодов начал работу по противодействию распространению COVID-19.