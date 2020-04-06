Рим, , 05:17 — REGNUM Количество новых случаев коронавируса, выявленных на территории Италии, постепенно снижается. Соответствующие данные по динамике роста числа заболевших предоставил университет Джона Хопкинса США, сообщает ИА REGNUM.

Так, за сутки 5 апреля, согласно опубликованным данным, в Италии было выявлено 4,3 тысячи инфицированных. Между тем, пик роста зараженных был зафиксирован 21 марта, когда было выявлено 6,6 тысяч заболевших. В течении двух с лишним недель наблюдается постепенной снижение роста распространения заболевания.

Напомним, всего в Италии выявлено 128 948 случаев COVID-19, из них летальных 15 887 и 21 815 выздоровело.