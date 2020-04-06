Киров, , 05:07 — REGNUM Шесть случаев, в которых подозревается заражение новой коронавирусной инфекцией, зафиксированы в Кировской области, 5 апреля сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

Заразиться могли четыре жителя региона, вернувшиеся из Москвы, а также еще двое человек которые контактировали с прибывшими. Все они помещены в инфекционную больницу города Кирова. В настоящее время на территории области с подозрением на COVID-19 зарегистрировано 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Кировской области официально подтвердили 18 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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