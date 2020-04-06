Фучжоу, Китай, , 05:06 — REGNUM Китай направил команду медиков из 12 человек на Филиппины с целью оказания помощи в борьбе с эпидемией нового коронавируса в стране, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

Медики вылетели из города Фучжоу, столицы восточной провинции Фуцзянь. Команда состоит из медицинских экспертов трех госпиталей и Центра по контролю и профилактики заболеваний Фуцзяня (CDC), а также двух сотрудников связи из управления иностранных дел провинции.

Эксперты являются специалистами в разных сферах, включая респираторную терапию, интенсивную терапию, инфекционный контроль, уход за больными, интеграцию традиционной китайской медицины и медицины западной и микробиологическое тестирование.

В задачи команды входит поделиться своим бесценным опытом борьбы с коронавирусом в Китае, а также оказать помощь в тестировании и лечении больных коронавирусом, равно как и оказать необходимую помощь в профилактике и контроле за COVID-19.