Реймс, Франция, , 05:04 — REGNUM Врач французского футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес совершил самоубийство после того, как узнал о своём положительном результате теста на коронавирус, пишет 5 апреля газета Le Parisien.

По информации издания, Гонсалес оставил предсмертную записку, в которой указал, что принял решение в связи с заболеванием. Доктору было 60 лет. Последние дни он находился в самоизоляции у себя дома вместе с женой. Она тоже заразилась инфекцией.

Мэр города Реймс Арно Робине сказал, что испытал шок от произошедшего, однако раскрывать подробности о смерти Гонсалеса не стал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официально во Франции подтверждено уже 70 478 случаев заболевания, общее число жертв коронавируса превысило 8 тысяч человек.

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