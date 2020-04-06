Петропавловск-Камчатский, , 05:09 — REGNUM Полиция Петропавловска-Камчатского уличила троих жителей города в нарушении режима самоизоляции. Все нарушители прибыли из-за рубежа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

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27-летняя жительница Камчатки, прибывшая из-за границы, получила в аэропорту предписание о самоизоляции, но по пути домой заехала за своим ребёнком. Ещё двое мужчин вместо того, чтобы сидеть дома, гуляли в общественных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России всем, прибывающим из-за рубежа, предписано 14 дней находиться на самоизоляции в связи с пандемией COVID-19.