Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Перенос Олимпийских игр задержит на год финансирование в размере $200 млн для Олимпийского комитета США, деньги планировалось потратить на американские олимпийские сборные, сообщает New York Times.

Олимпийский комитет США не получает государственного финансирования. Около $200 млн поступают раз в два года, после Олимпиад от медиакомпаний за права трансляции. Олимпийский комитет, ежегодно распределяет полученные деньги, направляя $75 млн национальным федерациям, а $13 млн — спортсменам.

При этом у НОК США остаётся возможность добыть финансирование у национального олимпийским фонда, имеющего резервы в размере $185 млн.

24 марта очередная Олимпиаду в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.