Хух-Хото, Китай, , 04:57 — REGNUM Сухопутный порт Эрэн-Хото во Внутренней Монголии на севере Китая зафиксировал 379 грузовых поездов, отпарившихся по направлению Китай-Европа за первый квартал 2020 года, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

Данный показатель на 19,6% выше, чем за аналогичный период годом ранее. Порт также отправил и принял более 4 млн тонн груза этими поездами, что на 20,8% выше, чем годом ранее.

Как сообщили в компании China Railway Hohhot Bureau Group Co., Ltd., железнодорожный департамент оптимизировал движение поездов по направлению Китай-Европа и выделил дополнительные транспортные мощности порта для грузов предприятий, возобновляющих свою работу после карантина.

Будучи крупнейшим сухопутным портом Китая на границе с Монголией, Эрэн-Хото ежедневно отправляет и принимает до 30 грузовых поездов, движущихся по направлению Китай-Европа.