Вашингтон, , 04:57 — REGNUM За последние 24 часа от коронавирусной инфекции в США погибло 12% от общего число жертв COVID-19, следует из данных, опубликованных университетом Джона Хопкинса.

Сообщается, что за минувшие сутки число скончавшихся от осложнений коронавирусной инфекции превысило 1200 человек. Общее количество смертей среди зараженных SARS-CoV-2 при этом равно 9633 человека.

Лидером по смертности остается Нью-Йорк. В городе погибли 2 256 человек. Всего на территории США выявлено более 337 тысяч зараженных.