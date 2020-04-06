Исламабад, , 04:54 — REGNUM Новых 512 случаев заражения коронавирусом нового типа было выявлено в Пакистане за прошедшие сутки, говорится в отчете пакистанского минздрава.

Таким образом общее количество выявленных случаев в стране увеличилось до 3059. Также за 5 апреля в Пакистане от заболевания коронавирусной инфекцией умерли восемь человек. Отмечается, что наиболее пострадавшей от инфекции оказалась провинция Пенджаб — на нее приходится более трети всех выявленных по стране случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта власти Китая направили в Пакистан самолет с медицинским оборудованием и персоналом для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На тот момент на пакистанской территории было выявлено 1408 случаев заболевания COVID-19.

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