Владивосток, , 04:59 — REGNUM Во Владивостоке принудительно госпитализировали 53-летнего пассажира с температурой, прибывшего из Токио.

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Мужчина, у которого была повышенная температура тела, отказался от обязательного 14-дневного карантина в обсерваторе.

«В отношении авиапассажира составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ — нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Мужчина должен заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей», — сообщает РИА VladNews.

После составления протокола мужчину госпитализировали в инфекционное отделение краевой клинической больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске получен предварительно положительный тест на коронавирус у пассажирки из Нидерландов.