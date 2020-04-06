Курган, , 04:46 — REGNUM В Курганской области условно выявлен третий случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Студентка курганского техникума, заболевшая COVID-19 уехала в Казахстан, устанавливаются контактировавшие с ней люди, об этом сообщил губернатор Зауралья Вадим Шумков в своём аккаунте в сети «Вконтакте».

Screenshot Vk.com/shumkov_vadim

Информация о заболевании девушки поступила из соседнего государства.

«Для любителей крайних мер — ни сжечь, ни расстрелять её не получится, она уехала в Казахстан», — отметил Вадим Шумков.

Напомним, в Курганской области на утро 6 апреля официально насчитывается двое заболевших COVID-19, при этом один человек выздоровел.