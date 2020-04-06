Охотск , , 04:50 — REGNUM В Охотский район Хабаровского края со всей страны едут рыбообработчики на селёдочную путину. Баня в Охотске закрыта, правила профилактики COVID-19 не соблюдаются.

Читайте также: Коронавирус: российские реалии — все новости

Телеграм-канал одного из самых отдалённых муниципалитетов Хабаровского края сообщил неприятные известия.

«Количество приезжих в район увеличивается каждый день. Но, вместо того, чтобы сидеть на базах и готовиться к путине, они бесцельно шарахаются по посёлку, вызывая раздражение у жителей. О 14-дневном карантине и речи не идёт. До начала путины ещё месяц-полтора, но с таким безответственным отношением рыбопромышленников к персоналу рыбалка может и не начаться», — написали авторы канала.

Они также отметили, что единственная в Охотске баня закрыта на карантин. А для жителей Охотска, в домах которых нет водопроводов, баня — единственная возможность помыться.

Стоимость антисептиков для рук в Охотске побила все рекорды. Флакон антисептика «Мирамистин» стоит почти 800 рублей. Тогда как в Хабаровске его цена вдвое дешевле.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке и Сахалине прибывающих на путину рыбообработчиков намерены тестировать на COVID-19.