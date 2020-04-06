Ухань, Китай, , 04:42 — REGNUM В провинции Хубэй центральной части Китая не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом, сообщает 6 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Комиссии здравоохранения провинции Хубэй, несмотря на отсутствие вновь заразившихся коронавирусом, в регионе выявлен один случай гибели от этой инфекции. Погибших находился на лечении в столице Хубэй городе Ухане.

Напомним, что провинция Хубэй является эпицентром эпидемии коронавируса в Китае. Однако, благодаря предпринятым мерам, она уже перестала быть самым опасным по коронавирусу местом Китая.