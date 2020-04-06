Сеул, , 04:41 — REGNUM В Южной Корее число выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусной инфекцией впервые за месяц оказалось менее 50. За 5 апреля в стране выявили 47 случаев заражения коронавирусом, сообщает агентство Рёнхап.

Таким образом общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в республике достигло 10 284. Также число умерших от инфекции за сутки увеличилось на три человека и достигло 186. Отмечается, что несмотря на снижение количества выявленных случаев заболевания, власти Южной Кореи оставляют в силе режим повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля на американской военной базе «Кэмп Хамфрис» в Южной Корее выявили новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом в республике зафиксировано 19 случаев заражения коронавирусом среди военнослужащих армии США.

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