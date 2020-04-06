Пекин, , 04:39 — REGNUM В Китае от заболевания, вызванного новым коронавирусом, за минувшие сутки умер один человек, сообщил 6 апреля Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

За период распространения COVID-19 на материковой части КНР поправились 94,3% заболевших, в том числе 114 человек — за последние сутки. Заразившихся оказалось более 81,7 тыс., официальный показатель летальности — 4% (более 3300 человек). На данный момент лечение проходят ещё 1 299 человек.

Сейчас основное число инфицированных — это прибывшие из стран Европы и из США. По данным Комитета, число зараженных, прибывших из-за рубежа, выросло на 38, теперь таковых 951 человек. С 28 марта Китай закрыл границу для иностранцев, и почти все приезжающие в страну инфицированные — граждане КНР.

Во избежание второй волны распространения вируса в Китае сохраняется режим повышенной безопасности. С 1 апреля статистика КНР учитывает без симптомов, таковых насчитывается 1 047, в том числе 78 зарегистрированы за последние сутки.

Под медицинским наблюдением пребывает свыше 16 100 человек, имевших контакты с инфицированными. 88 человек находятся на карантине. Тяжёлая форма заболевания зафиксирована у 265 пациентов.