Пекин, , 04:38 — REGNUM На материковой части Китая выявлено еще 38 «импортных» случаев заражения коронавирусом, а их общее число достигло 951 человека, сообщает 6 апреля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, 258 заразившихся «импортным» коронавирусом были выписаны из клиник Китая по выздоровлению, еще 693 человека продолжают получать необходимое лечение в госпиталях. 22 человека находятся в тяжёлом состоянии.

Ни одного случая гибели «импортных» пациентов в Китае не зафиксировано. В Комиссии также сообщили, что 88 человек со всего Китая находятся под подозрением на заражение коронавирусом. При этом, за прошедшие сутки в Китае выявлен всего один местный случай заражения.

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